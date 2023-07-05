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5 июля 2023, 14:15
Прямі потяги до Берліна ходитимуть із Києва
Сполучення планують запустити у 2024 році, – заявив засновник чеської компанії RegioJet.
Нагадаю, рейс Київ-Берлін закрили у 2012 році через його збитковість.
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