5 июля 2023, 14:15

Прямі потяги до Берліна ходитимуть із Києва

Сполучення планують запустити у 2024 році, – заявив засновник чеської компанії RegioJet.

Нагадаю, рейс Київ-Берлін закрили у 2012 році через його збитковість.
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