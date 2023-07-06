У Ирана с РФ идут успешные переговоры по формированию газового хаба

Об этом ообщил министр нефти Ирана Оджи. С его слов, Исламская республика также ведет интенсивные переговоры с соседями - газодобывающими странами: "Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для формирования газового хаба. У наших соседей, Катара и Туркменистана, также отличный потенциал по запасам газа. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб".
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