У Ирана с РФ идут успешные переговоры по формированию газового хаба

6 июля 2023, 12:15

Об этом ообщил министр нефти Ирана Оджи. С его слов, Исламская республика также ведет интенсивные переговоры с соседями - газодобывающими странами: "Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для формирования газового хаба. У наших соседей, Катара и Туркменистана, также отличный потенциал по запасам газа. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб".