3 причины купить серверный шкаф

7 июля 2023, 10:25

Серверный шкаф — это специальная конструкция, предназначенная для установки и хранения серверного оборудования. Он играет важную роль в организации информационной инфраструктуры и обеспечивает надежную и безопасную работу серверов.

Серверные шкафы являются неотъемлемой частью современных дата-центров и других помещений, где гарантированная работа серверного оборудования является важным фактором для бизнеса или организации. Основная цель использования серверного шкафа заключается в создании оптимальных условий для функционирования оборудования. Также они обеспечивают организацию пространства и защиту. Серверные шкафы и стойки имеют различные размеры, конфигурации и дополнительные опции в зависимости от потребностей и требований организации.

Какой купить серверный шкаф? Наиболее распространены следующие виды:

• Открытый стеллаж или стойка. Это открытая конструкция с вертикальными стойками и горизонтальными полками. Он обеспечивает хорошую вентиляцию оборудования и доступность кабелей.• Закрытый шкаф. Это конструкция с передними и задними дверцами, а также боковыми панелями. Она защищает серверы от пыли, воздействия внешних факторов и несанкционированного доступа.

Конечный выбор типа серверного шкафа зависит от конкретных потребностей, размера серверной комнаты, уровня безопасности, требований по вентиляции и управлению кабелями, а также от бюджета организации.

Вот несколько ключевых причин, почему стоит приобрести телекоммуникационные шкафы и стойки:

Защита. Шкаф серверный предотвращает воздействие внешних факторов (например, падение жидкости или пыли), а также обеспечивает контроль температуры и влажности. Это помогает предотвратить повреждение или выход из строя серверов.

Охлаждение и вентиляция. Внутри шкафа устанавливаются вентиляторы, системы кондиционирования или приточно-вытяжные устройства, чтобы предотвратить перегрев оборудования и обеспечить его стабильную работу.

Безопасность и управление доступом. Шкаф для серверного оборудования обычно оснащается замками и системами контроля доступа, которые гарантируют безопасность серверов и данных, хранящихся на них.

Шкафы для серверов имеют специальные монтажные рамки, рельсы и полки для установки серверов, коммутационного оборудования, роутеров, батарейных блоков и других компонентов. Это необходимо для удобного доступа для обслуживания и замены. Также внутри шкафа есть специальные кабельные каналы, рейки и держатели для кабелей, что упрощает их укладку и маркировку. Это не только облегчает процесс установки и обслуживания, но и снижает риск ошибок.

При подборе серверного шкафа следует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Качественный серверный шкаф должен быть изготовлен из прочного материала, обеспечивающего стабильность и долговечность конструкции. Он должен выдерживать вес серверного оборудования и не подвергаться деформации при нагрузке. Также он должен обеспечивать эффективную вентиляцию и охлаждение серверного оборудования, и иметь доступ для обслуживания и замены компонентов. Купить шкаф для сервера хорошего качества предлагает компания "УХЛ-МАШ" — украинский производитель металлической мебели.