7 июля 2023, 10:25

3 причины купить серверный шкаф

Серверный шкаф — это специальная конструкция, предназначенная для установки и хранения серверного оборудования. Он играет важную роль в организации информационной инфраструктуры и обеспечивает надежную и безопасную работу серверов.

Для чего используется серверный шкаф?

Серверные шкафы являются неотъемлемой частью современных дата-центров и других помещений, где гарантированная работа серверного оборудования является важным фактором для бизнеса или организации. Основная цель использования серверного шкафа заключается в создании оптимальных условий для функционирования оборудования. Также они обеспечивают организацию пространства и защиту. Серверные шкафы и стойки имеют различные размеры, конфигурации и дополнительные опции в зависимости от потребностей и требований организации. 

Виды серверных шкафов

Какой купить серверный шкаф? Наиболее распространены следующие виды:

• Открытый стеллаж или стойка. Это открытая конструкция с вертикальными стойками и горизонтальными полками. Он обеспечивает хорошую вентиляцию оборудования и доступность кабелей. 
• Закрытый шкаф. Это конструкция с передними и задними дверцами, а также боковыми панелями. Она защищает серверы от пыли, воздействия внешних факторов и несанкционированного доступа.  

Конечный выбор типа серверного шкафа зависит от конкретных потребностей, размера серверной комнаты, уровня безопасности, требований по вентиляции и управлению кабелями, а также от бюджета организации.

Причины купить серверный шкаф в Киеве и Украине

Вот несколько ключевых причин, почему стоит приобрести телекоммуникационные шкафы и стойки:

  • Защита. Шкаф серверный предотвращает воздействие внешних факторов (например, падение жидкости или пыли), а также обеспечивает контроль температуры и влажности. Это помогает предотвратить повреждение или выход из строя серверов.
  • Охлаждение и вентиляция. Внутри шкафа устанавливаются вентиляторы, системы кондиционирования или приточно-вытяжные устройства, чтобы предотвратить перегрев оборудования и обеспечить его стабильную работу.
  • Безопасность и управление доступом. Шкаф для серверного оборудования обычно оснащается замками и системами контроля доступа, которые гарантируют безопасность серверов и данных, хранящихся на них.

Шкафы для серверов имеют специальные монтажные рамки, рельсы и полки для установки серверов, коммутационного оборудования, роутеров, батарейных блоков и других компонентов. Это необходимо для удобного доступа для обслуживания и замены. Также внутри шкафа есть специальные кабельные каналы, рейки и держатели для кабелей, что упрощает их укладку и маркировку. Это не только облегчает процесс установки и обслуживания, но и снижает риск ошибок.

Как купить качественный шкаф для серверов?

При подборе серверного шкафа следует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Качественный серверный шкаф должен быть изготовлен из прочного материала, обеспечивающего стабильность и долговечность конструкции. Он должен выдерживать вес серверного оборудования и не подвергаться деформации при нагрузке. Также он должен обеспечивать эффективную вентиляцию и охлаждение серверного оборудования, и иметь доступ для обслуживания и замены компонентов. Купить шкаф для сервера хорошего качества предлагает компания "УХЛ-МАШ" — украинский производитель металлической мебели.


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