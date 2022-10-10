19-дюймовые напольные серверные шкафы серии TSR от Hyperline

10 октября 2022, 15:15

Особенности моделей:



1) Собраны на жёсткой сварной раме.

Шкаф состоит из двух сварных рам, соединённых между собой горизонтальными профилями. За счёт такой конструкции шкаф имеет высокую жесткость и позволяет размещать оборудование весом до 1500 кг. Допускается установка шкафа как на колеса, так и на стационарные ножки или цоколь.

2) Просты в обслуживании и монтаже.

Боковые панели шкафа крепятся без использования винтов и саморезов на подпружиненных защелках. Для демонтажа не нужен инструмент, только ключ замка. Каждая панель разделена на 2 части (верхняя и нижняя), для обслуживания достаточно снять только одну из них. Это гораздо легче и проще, чем снимать массивную единую панель. Подводить и отводить кабели можно через отверстия в верхней и нижней панелях.



3) Возможность рядной/линейной установки шкафов.

Это позволяет создавать системы изолированного холодного/горячего коридора для ЦОД.



4) Регулируемые ножки и ролики в комплекте.

В стационарном состоянии шкаф должен опираться на ножки с нагрузочной способностью 1500 кг, а при перемещении по ровной поверхности используются ролики с нагрузочной способностью 750 кг.



5) Совместимость со всеми 19-дюймовыми аксессуарами.

Для шкафов TSR подойдут телескопические и консольные полки, блоки розеток, кабельные организаторы, вентиляторные модули и другие аксессуары.

