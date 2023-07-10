Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис

10 июля 2023, 9:15

Мартин Харрис заменит на этом посту Мелинду Симмонс в сентябре, сообщили в британском правительстве.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности", — сказал Харрис.Он заверил в продолжении поддержки Украины столько, сколько потребуется.❗️Важно: Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность заместителя посла и генерального консула.В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – замруководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.