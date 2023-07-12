12 июля 2023, 15:15

В Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль

Вулкан, находящийся примерно в 60 км от Рейкьявика, выбросил потоки расплавленной лавы и столбы дыма из трещины длиной почти в километр. Это извержение стало третьим за два года выходом расплавленных пород в этом районе.



На данное время извержение вулкана в Исландии замедляется, а загрязнение загазованностью ослабевает, пишет Reuters (https://www.reuters.com/business/environment/access-erupting-volcano-iceland-restricted-due-toxic-gas-2023-07-11/). Но жители по-прежнему должны держаться подальше от вулкана, извергающего токсичный газ.



Извержение последовало за интенсивной сейсмической активностью за последние несколько дней и классифицируется как извержение трещины, которое обычно не приводит к большим взрывам или значительному количеству пепла в стратосфере.



Дальнейшее развитие событий будет зависеть от направления и силы воздушных потоков.

