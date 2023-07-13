13 июля 2023, 10:45

Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС

Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі у вівторок дало зелене світло для будівництва першої в країні атомної електростанції приватною компанією Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).



Рішення польського Міністерства клімату офіційно підтвердило, що інвестиції в першу в Польщі атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам та політиці, яку проводить держава, зокрема енергетичній політиці.

