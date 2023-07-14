14 июля 2023, 11:15

Польша и Южная Корея договорились о восстановлении Украины

Президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль и Польши Анджей Дуда обсудили сотрудничество по производству оборонных средств, восстановлению Украины и ядерную энергетику.



По данным Ренхап, Юн Сок Ёль заявил, что они с Дудой обсудили стратегическое сотрудничество в ядерной энергетике, производстве оружия и инфраструктуре. Они также согласились, что их страны являются оптимальными партнерами по восстановлению Украины.



Он отметил успешное привлечение южнокорейского бизнеса в высокотехнологичные отрасли Польши, в частности, производство аккумуляторов для электромобилей и сетей 5G.



Кроме того, Южная Корея и Польша подписали три меморандума о взаимопонимании с целью увеличения сотрудничества в торговых вопросах, инфраструктуре и проектах по восстановлению Украины.

