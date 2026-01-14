Бывшему президенту Южной Кореи может грозить смертная казнь

14 января 2026, 12:45

В Сеуле состоялось заключительное слушание по делу бывшего президента Юн Сок Еля, обвиняемого в мятеже, сообщает Yonhap.

Ожидается, что команда специального прокурора запросит один из трех видов наказания, предусмотренных законом для главаря мятежа: смертную казнь, пожизненное заключение или пожизненное заключение без принудительных работ.Юн Сок Елю были предъявлены обвинения в январе прошлого года в руководстве мятежом в связи с введением им военного положения 3 декабря 2024 года. В частности, следователи считают, что он пытался помешать законодателям проголосовать против его указа, а также выдал приказ об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и главной оппозиционной партий.