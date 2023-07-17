17 июля 2023, 12:45

Мости Патона та Метро - в аварійному стані, вони можуть впасти будь-якої миті

Згідно з висновками Комісії, на мосту Метро зафіксовано інтенсивну руйнацію захисного шару бетону, корозію, видно замок та руйнування арматури.



Щодо мосту Патон, на споруді фахівці зафіксували інтенсивну корозію металу, а балки металу незахищені.



Загалом інспекція показала, що 15% зі всіх столичних мостів перебувають у аварійному стані.

