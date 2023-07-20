РФ може атакувати торгові судна у Чорному морі, - Білий дім

Представник Ради національної безпеки при президенті США попередив, що росія може готуватися до нападів на цивільні судна в Чорному морі.
"Згідно з нашою інформацією, росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, - йдеться у заяві Адама Ходжа. - Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, які мають на меті виправдати будь-яку атаку проти цивільних судів у Чорному морі, поклавши відповідальність за них на Україну."
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