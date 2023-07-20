20 июля 2023, 11:45

Израиль развернет первые в мире лазерные системы обороны против Ирана

Лазерная система ПРО «Железный луч» (Iron Beam) поступит на вооружение армии Израиля в течении 18 месяцев.



Сообщается, что первые ее успешные испытания прошли в 2022 г., и аналогов этой системы в мире нет. «Железный луч» значительно дешевле чем традиционные средства ПВО и не нуждается в пополнении запасов. Дальность ее перехвата составляет примерно 20 км.

