Transcend выпустил новый внешний SSD-накопитель - ESD270C

21 июля 2023, 13:15

250Гб, 500 Гб и 1Тб памяти - в устройстве размером с пластиковую карту.

Transcend ESD270C - это портативный SSD с высокой скоростью передачи данных, обеспечивающий целостность данных. Имея размер кредитной карты, ESD270C помещается в кошелек, что делает его идеальным выбором для тех, кому необходимо иметь с собой важные файлы во время деловых встреч или путешествий.ESD270C поставляется с кабелями USB Type-C и USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать накопитель к настольным компьютерам и ноутбукам, оснащенных интерфейсами USB Type-C или USB 3.1.