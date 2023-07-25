Литва одобрила план трехлетней поддержки Украины на €200 млн

25 июля 2023, 14:15

Среди основных направлений — закупка летального и нелетального оборудования, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники и подготовка личного состава.



План поддержки рассчитан на период 2024-2026 годов, сообщили в Минобороны Литвы.