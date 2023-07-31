31 июля 2023, 12:45

Все сотрудники путинской администрации столкнулись с подобным запретом ещё в июне.



С 17 июля вести рабочую переписку через iPhone запрещено сотрудникам российского минпромторга. Днем позже аналогичный запрет введен в минпросвещения.

Табу на iPhone и другую технику Apple объявили и для сотрудников всех организаций ростеха. Подобное распоряжение разрабатывает центризбирком рф.А оставшиеся без iPhone и iPad чиновники минпромторга гусиными перьями написали рекомендации запретить сотрудникам использовать гаджеты Apple в рабочих целях во все российские промышленные предприятия. Об этом на форуме "россия-Африка" заявил первый замглавы министерства осьмаков.Но, как это принято в россии, рекомендации имеют императивный характер. А прогрессивному почину скоро придется последовать и другим категориям россиян.Или возвращаться в эпоху факсов, или покупать смартфоны. А они на фоне параллельного импорта за год взлетели в цене на 30%. Ну а запретный айфон остается только прибить гвоздем к дереву.