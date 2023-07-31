31 июля 2023, 17:15

Пeнтагон приобретет Украине Starlink, которые Илон Маск не сможет отключать

Как отмечается, это было сделано для того, чтобы обеспечить Украине терминалы и услуги для выполнения задач без боязни прерывания связи. Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.


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