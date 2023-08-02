Кіберполіцейські викрили організовану групу у виготовленні документів

2 августа 2023, 11:15

Організував протиправну діяльність 44-річний мешканець Кіровоградської області, який наразі відбуває покарання у місці позбавлення волі.

До злочинної діяльності він залучив свою дружину і трьох чоловіків. Виготовлення підроблених документів пропонували через анонімні акаунти в соцмережах Instagram та Facebook. Організатор приймав замовлення, а виконавці виготовляли «потрібні» документи і відправляли замовникам поштою. Оплату від клієнтів отримували на банківські картки так званих дропів.



Працівники поліції вже задокументували кілька фактів збуту підроблених водійських прав: один бланк фігуранти продавали по 7 тис. грн. Проведено 21 обшук за місцями мешкання фігурантів.



Організатору та трьом виконавцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.