4 августа 2023, 8:45

Гольфстрим может исчезнуть через два года - Live Science

Атлантическое течение работает как бесконечный конвейер, перенося на север теплые воды из тропиков и наоборот.



Исчезновение течения спровоцирует резкое падение температуры, гибель экосистем и штормы на всей планете, объясняют ученые.



Тем не менее, некоторые исследователи предупредили, что в новом исследовании есть несколько серьезных оговорок.



Например, течение может существовать в двух стабильных состояниях: более сильном и быстром, которое наблюдается сегодня, и другом, намного более медленном и слабом. Предыдущие оценки предсказывали, что скоро Гольфстрим, вероятно, переключится на более слабый режим.

