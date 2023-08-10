Российский рубль — в тройке слабейших валют в мире

10 августа 2023, 8:45

За год деревянный потерял относительно доллара 57%, евро — 73%. И падение продолжается. Главная причина — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта, пишет Bloomberg.

Наиболее вероятный диапазон в начале осени — 94-100 за доллар и 100-108 за евро, прогнозируют аналитики-оптимисты. А вот реалисты считают, что осенью россияне увидят 120 за доллар и 130 за евро.А в Кремле продолжают делать вид, что экономика россии процветает. "Все по плану" - любимое правило кремлевской плесени, даже если российская денежная единица летит вниз со скоростью света.