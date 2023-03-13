Администрация Байдена планирует еще больше ограничить экспорт микросхем в Китай

13 марта 2023, 12:15

Как пишет Bloomberg, более жесткие ограничения направлены на то, чтобы помешать Пекину развивать свою индустрию микрочипов.



Новые правила могут удвоить количество оборудования, экспорт которого требует специальных лицензий.

Источники Агентства сообщили, что американские компании уже проинформированы о планах властей. Кроме того, США намеренны координировать свои действия с Нидерландами и Японией — ключевыми странами для производства чипов. Но даже если другие участники рынка примут более слабые директивы, США не планируют смягчать свои планы.Bloomberg отмечает, что в США есть 3 основных производителя чипового оборудования: Applied Materials, KLA Corp. и Lam Research Corp. Вместе с японской Tokyo Electron Ltd. и нидерландской ASML Holding NV они доминируют в отрасли. Без доступа к их лучшим продуктам невозможно построить фабрики, способные производить самые передовые чипы.