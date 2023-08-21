Один український літак одночасно атакують до 9 російських

21 августа 2023, 14:45

Наш літак не встигає піднятися з аеродрому, як вже знаходиться у зоні поразки винищувача противника.



"Наші літаки, коли йдуть на удар, вони щохвилини обстрілюються. Під час завдання щоразу по нашому пілоту йде від 5 до 9 літаків різних типів", – повідомив командувач Повітряних сил.



За словами Микола Олещука, чотири головні літаки, яких потребує Україна зараз:

винищувач F-16,

літак Gripen,

винищувач Eurofighter Typhoon,

французький літак Rafale.



Тим часом Навчання пілотів на F-16 вже розпочалось, — Резніков



Міністр оборони розповів, що мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців. Про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.



Міністр відмовився розкрити більше деталей про самі навчання, але додав, що саме Нідерланди та Данія опікуються цим питанням.



