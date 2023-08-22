Huawei залишається найбільшим постачальником фотоелектричних інверторів

22 августа 2023, 13:45

Нещодавно міжнародна консалтингово-аналітична компанія в сфері енергетики, відновлюваних джерел енергії і природних ресурсів Wood Mackenzie оприлюднила дані про ринок фотоелектричних інверторів за 2022 рік.

Згідно з аналітикою, 10 провідних постачальників інверторів покрили 86% світового ринку. Ця частка на 4% більша, ніж у 2021 році.



Глобальний попит на фотовольтаїку, що у 2022 році становив 201 гігават змінного струму (GWac), сприяв зростанню попиту на інвертори на 48% порівняно з попереднім роком. Щодо постачання інверторів, то у 2022 році вони загалом становили 333 GWac завдяки державній політиці із досягнення цілей щодо чистої енергії у таких регіонах, як Європа, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Сполучені Штати. Загалом у галузі спостерігалося відновлення зростання постачань, оскільки у 2022 році пов'язаний із пандемією брак чипів та інші проблеми у ланцюжку постачання послабшали.



П'ять провідних постачальників — Huawei, Sungrow, Ginlong Solis, Growatt, GoodWe — разом забезпечили понад 200 GWac. Це 71% від загального обсягу світових постачань фотоелектричних інверторів у 2022 році та на 8% більше, ніж у 2021-му. Huawei значно збільшила частку ринку — на 83% порівняно з 2021 роком. Sungrow зросла на 56% за той же період.



Восьмий рік поспіль Huawei та Sungrow є лідерами ринку, посідаючи першу і другу позиції у рейтингу відповідно. Разом двоє провідних постачальників охопили понад 50% світового ринку в 2022 році, продовжуючи лідирувати в Азійсько-Тихоокеанському регіоні з часткою ринку 55% (проти 46% у 2021 році).



Вісім найбільших постачальників 2021 року зберегли свої позиції і у 2022-му. Лише Ginlong Solis і Growatt помінялися позиціями порівняно з 2021 роком. Aiswei і Sofar піднялися на три сходинки та увійшли до десятки найкращих у рейтингу, посівши дев’яте і десяте місця відповідно.



На Азійсько-Тихоокеанський регіон (APAC) припадає 50% світового ринку з 44% зростанням постачань порівняно з 2021 роком. Загальний рівень постачань до регіону досяг 167 GWac. Лідером був Китай (78% від постачань до APAC), оскільки встановлення інверторів у цій країні досягло рекордних показників. Індія зберегла друге місце в регіоні APAC попри скорочення постачань на 25% проти 2021 року. Японія обійшла Австралію і вийшла на третє місце з 7 GWac, що на 23% більше порівняно з попереднім роком.



На Європу припадало 28% світового ринку (92 GWac). У 2022 році саме тут спостерігався найвищий приріст постачань — 82% порівняно з попереднім роком. У 2021 році зростання також було значним — 44%, оскільки регіон прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року відповідно до Європейського зеленого курсу.



На США припало 13% світового ринку споживання інверторів (42 GWac). При цьому гібридні інвертори з функцією накопичення енергії становили 10% постачань до цієї країни, оскільки США збільшують інтеграцію виробництва сонячної енергетики та систем зберігання.



WoodMac оцінює постачальників за кількістю постачань у мегаватах змінного струму (MWac). При розрахунку частки ринку враховуються постачання, прибуток від яких зазначений у звітному році.