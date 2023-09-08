8 сентября 2023, 10:45

Ось такий вигляд матиме новий iPhone 15

У мережу злили фото із китайського заводу Foxconn. Нічого нового немає, крім кабелю USB-C, що підтверджує чутки про перехід пристроїв на цей роз'єм.

Презентацію заплановано на 12 вересня. Чекаєте?


Оцените новость:
  • 0 оценок