Ось такий вигляд матиме новий iPhone 15

8 сентября 2023, 10:45

У мережу злили фото із китайського заводу Foxconn. Нічого нового немає, крім кабелю USB-C, що підтверджує чутки про перехід пристроїв на цей роз'єм.



Презентацію заплановано на 12 вересня. Чекаєте?