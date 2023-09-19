Что нового Apple Watch 9 предлагает спортсменам

19 сентября 2023, 14:05

Фитнес и здоровье — популярные функции, которыми оснащены многие смарт-часы. Но Apple, предоставляя 12 сентября 2023 года новую модель Watch Series 9 на базе watchOS 9, предлагает расширенные функции, улучшенные приложения и дополнительную персонализацию.

Приложение "Тренировка" в 9-й версии было обновлено. Теперь программа предоставляет:

более подробные показатели для измерения производительности;

новые возможности тренировок, которые помогут пользователям достичь своих целей в фитнесе.

За переключение режимов на Apple Watch 9 отвечает цифровая корона. Зоны сердечного ритма, использующие персонализированные данные о состоянии здоровья, позволяют мониторить интенсивность физической нагрузки.

При интервальных занятиях можно структурировать тренировку, задавая периоды работы и восстановления. Новые оповещения, включая темп, мощность, частоту сердечных сокращений и вращения педалей, помогают пользователям следить за правильностью и временем выполнения упражнений.

Для триатлонистов и биатлонистов приложение поддерживает новый тип тренировки — "Мультиспорт". Программа автоматически переключается между любой последовательностью занятий по плаванию, езде на велосипеде и бегу, используя датчики движения.

В приложении "Фитнес" на iPhone также есть обновленная сводная страница, которая предлагает дополнительную информацию с интерактивными диаграммами для более точного анализа всех тренировок.

Apple Watch — эффективный помощник для бегунов. Новая линейка предоставляет больше данных и функций, помогающих отслеживать эффективность бега:

1. Новые показатели — длина шага, время контакта с землей и вертикальное колебание. Они отображаются в сводке приложений "Фитнес" и "Здоровье", где пользователи видят динамику и учатся на закономерностях.2. Pacer. Позволяет выбирать дистанцию ​​и цель на время, за которое пользователь хочет завершить пробежку, а также рассчитывать темп, необходимый для достижения цели.3. Race Route. Функция появится позже в этом году и позволит пользователям соревноваться со своим наилучшим или последним результатом на часто проходимых маршрутах и ​​получать рекомендации по темпу во время сессии.4. Track. Автоматически определяет, что пользователи находятся на беговой дорожке, и использует данные Apple Maps вместе с GPS, чтобы предоставить бегунам точные показатели темпа и расстояния. Но функция будет доступна в конце 2023 года.

Пловцы оценят опцию Kickboard для тренировок по плаванию в бассейне. С помощью объединения датчиков на Apple Watch можно автоматически определять, когда пользователи плавают с кикбордом, и классифицировать тип гребка в сводке тренировки вместе с плаванием на дистанцию.

При этом легко отслеживать свою эффективность с помощью показателя SWOLF — количества гребков в сочетании со временем (в секундах), которое необходимо, чтобы проплыть одну длину бассейна. Просмотр среднего значения SWOLF для каждого подхода доступен в сводке тренировки.

Apple Watch 9 — это новые возможности, помогающие достигать спортивных целей и следить за состоянием организма. Протестировать обновленные функции предлагает магазин eStore, где можно выбрать гаджеты бренда с гарантией и доставкой.