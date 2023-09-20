Розбираємо кейси побудови мережевих інфраструктур від Extreme Networks

20 сентября 2023, 13:09

Сучасні корпоративні мережі мають бути достатньо гнучкими та продуктивними, щоб не обмежувати розвиток компанії, а сприяти йому — це наскрізна ідея компанії Extreme Networks, яка знаходить втілення у кожному їхньому рішенні.

Розробник прагне допомагати клієнтам з будь-якого сектору економіки та будь-якого масштабу, досягати цілей будь-якого рівня складності. В статті я розповім, як ці ідеї працюють поза межами маркетингових брошур та чи справді продукти Extreme Networks допомагають досягти абсолютно всім замовникам заявленого рівня гнучкості та продуктивності. Для цього коротко розберу 4 кейси впровадження рішень вендора для клієнтів з Європи та США в сферах рітейлу, автомобільної промисловості, спорту та муніципального управління.

Кейс перший: масштабування у швидко зростаючому рітейлі



Замовник: Savers – найбільша мережа комісійних магазинів у Північній Америці. Компанія створювалась як секонд-хенд, а з часом перетворилась на мережу магазинів вінтажного одягу з понад 300 роздрібними точками в США, Канаді та Австралії.



Контекст: Зростання Savers спричинило необхідність оновлення та модернізації мережевої інфраструктури, підкреслило необхідність переходу на використання бездротових Wi-Fi-мереж у магазинах. Крім того, важливою була простота в керуванні мережею, адже попри те, що в ІТ-департаменті магазину працює 60 осіб, мережевих спеціалістів лише 4. Потрібне було легке в управлінні та розгортанні рішення, яке б дозволило створити та підтримувати високопродуктивну бездротову мережу для покращення внутрішніх процесів та клієнтського досвіду.





Використані рішення: ExtremeCloud IQ on AWS, ExtremeWireless, ExtremeSwitching.



Результати :

- Покращено роботу систем управління запасами. Savers не закуповує товари партіями, а закуповує їх у всіх охочих через благодійні організації та фонди. Через це їм потрібна висока продуктивність та стабільність системи управління запасами, чого й досягли завдяки впровадженню рішень Extreme Networks. Власне ПЗ для управління запасами працює тепер через бездротову мережу, що дає необхідну гнучкість для всіх магазинів та постачальників.

- Суттєво оптимізовані корпоративні процеси, зокрема покращено гостьову мережу для відвідувачів в головного офісу.

- Оновлено бездротову інфраструктуру, що дозволило застосувати Bluetooth для отримання даних та інсайтів щодо роботи магазину. Це допомогло в управлінні магазином та прийнятті стратегічних рішень.

- Віддалене керування мережею та використання інструментів планування радіочастот стало можливим завдяки гнучкості, яку надав ExtremeCloud IQ на AWS.

- Краще управління мережею дозволило забезпечити більш безпечну мережеву інфраструктуру в корпоративних офісах. Корпоративні офіси налаштовані з двома окремими SSID з VLAN для сегментації корпоративних і BYOD-пристроїв. Тобто у торгових точках мережа налаштована з одним SSID для операційних і виробничих пристроїв, а іншим – для корпоративних користувачів та їхніх особистих пристроїв. У такий спосіб створюється дзеркальний корпоративний досвід для відвідувачів.



Кейс другий: покращення користувацького досвіду на стадіоні

Замовник: Стадіон Маклейн Бейлорського університету в США. Це повноцінний спортивний обʼєкт, який вміщає понад 45000 глядачів номінально, а рекордна відвідуваність перевищила 50 тисяч.



Контекст: Бейлорський університет прагнув надати винятковий досвід своїм фанатам під час відвідування ігор на домашньому футбольному стадіоні Маклейн. Це передбачало встановлення надійної та безпечної бездротової мережі високої щільності, забезпечення доступу до контенту в реальному часі через додаток, а також створення видимості й контролю користувачів, пристроїв та додатків у мережі.



Використані рішення: ExtremeWireless для покращення підключення та забезпечення загального покращеного досвіду фанатів.



Результати:

- Швидкісний Wi-Fi для всіх фанатів. Бейлор вважає, що відвідувачі сприймають можливість підключення до потужної Wi-Fi-мережі як норму, а не як щось особливе. Саме тому і відсутність такої можливості сприймається як мінус. Через це швидкісна мережа є відповіддю на сучасну мобільну культуру та не перешкоджає фанатам ділитись враженнями онлайн просто на стадіоні.

- Унікальний користувацький досвід. Завдяки рішенням з високою відмовостійкістю, Extreme забезпечили можливість одночасного та стабільного доступу до унікального додатку Baylor InGame для десятків тисяч фанів. За допомогою цього додатку вболівальники на стадіоні Маклейн мають доступ до контенту в реальному часі, а саме до живого медіаконтенту, новин, живого підрахунку очок, біографій гравців та статистики. Крім цього, він допомагає орієнтуватись на самому стадіоні, підказуючи розташування окремих об'єктів.

Детальна видимість та контроль. Бейлор тепер має детальну видимість того, як працює рішення, а також можливість безперешкодно підключати особисті пристрої та встановлювати докладні мережеві політики для їхньої роботи з одного місця. Іншими словами, мережа не тільки може підтримувати одночасне стабільно потужне підключення тисяч фанатів, а й давати повноцінну видимість всіх процесів та пристроїв.



Кейс третій: масштабування мережі для автомобільного гіганта Східної Європи



Замовник: ŠKODA AUTO – відомий виробник автомобілів із Чехії, який є одним із найстаріших автовиробників у світі. Сьогодні ŠKODA AUTO налічує понад 30 000 співробітників, які працюють як частина Volkswagen Group вже більш ніж 30 років. А мережева інфраструктура ŠKODA наразі складається з понад 130 тисяч портів загалом.



Контекст: ŠKODA AUTO зіштовхнулася зі зростанням поставок та розширенням портфелю продуктів. Це призвело до того, що їхня мережева інфраструктура почала не витримувати навантажень – в результаті компанія мала 1-2 незаплановані відключенея на рік, з якими не могла нічого вдіяти. Додатковим викликом стала загальна складність мережі, через яку операції розподілялись між головним офісом, складальними базами та віддаленими офісами. Все це спонукало компанію до необхідності розширення мережевої інфраструктури.



Використані рішення: ŠKODA AUTO впровадила рішення Extreme Fabric Connect з використанням ExtremeSwitching. Це дозволило їм створити стабільну та віртуалізовану мережу.



Результати:

- Достатня потужність мережі, яка задовольняє вимоги бізнесу. Знято навантаження з мережі, яке гальмувало розвиток бізнесу та продуктивність додатків.

- Покращення ефективності бізнес-процесів. За допомогою віртуалізованого рішення Extreme, ŠKODA змогла зменшити час введення на ринок нових сервісів без затримок та прогалин в обслуговуванні.

- Підвищення ефективності персоналу. ІТ-команди стали працювати набагато ефективніше, водночас більше зосереджуючись на інноваціях та проєктах розвитку замість завдань підтримки та обслуговування. Крім того, рішення Extreme Fabric Connect об'єднало розбіжні мережі в одну з логічним розподілом послуг, і це спростило керування мережею.



Кейс четвертий: Покращення користувацького досвіду та ефективності муніципальних служб для цілого міста



Замовник: Місто Мемфіс, США – одне з провідних міст у Сполучених Штатах в напрямку цифровізації державних послуг та роботи міських служб. В місті мешкає понад 650 тис. людей, що робить його другим за населенням у штаті Теннессі та 19-м у США.



Контекст: Місто Мемфіс прагнуло побудувати кращий досвід для своїх громадян, забезпечивши надійну мережу для критичних служб на кшталт поліції та пожежників, а також створити швидкісний бездротовий зв'язок у бібліотеках та центрах спільноти.



Використані рішення: Extreme Wireless™ та Extreme Fabric™



Результати:

Завдяки впровадженню рішень Extreme Networks, Місто Мемфіс було визнано одним з найрозвиненіших смарт-міст у США. Мережа Extreme забезпечила надійність публічних служб безпеки, гнучкість для запланованих ініціатив розумного міста та підтримку сторонніх технологій. Крім того, завдяки працездатності мережі, команда міста Мемфіс змогла зосередитися на поліпшенні якості цифрових послуг для громадян.



Що у підсумку?

У описаних кейсах прослідковується універсальність рішень Extreme Networks для абсолютно різних замовників та потреб. Одне й те ж саме рішення може добре працювати як на великому виробництві, так і в масштабах цілого міста, забезпечуючи високу якість підключень там, де це критично необхідно. Крім цього замовники відзначають полегшення в адмініструванні мережі та покращення видимості внутрішніх процесів. Все це в сумі і забезпечує необхідну гнучкість, яка розблоковує розвиток: отримуючи більше від мережі, на яку треба витрачати менше часу, замовники звільняють ресурс для інновацій.



Більш детальну інформацію про кейси шукайте на сторінці: https://extreme.bakotech.com/ua-extreme-cases

Матеріал підготував Дмитро Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH.