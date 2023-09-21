50 тисяч користувачів отримають доступ до швидкісного інтернету в укриттях ВНЗ

Такими є результати спільного проєкту «Хуавей Україна» та Фонду освітніх ініціатив «Wi-Fi в укриттях», ініційованого Мінцифри та Міносвіти України.
Впродовж 2022-2023 навчального року в укриттях
27 навчальних закладів було розгорнуто сучасну мережу Wi-Fi-6. Це
забезпечить безперервний доступ до освіти студентам і викладачам по всій
Україні — там, де можливе очне навчання. 22 університети, 2 центри
зайнятості та 3 заклади професійної освіти по всій Україні отримали
сучасне обладнання Huawei для швидкісного інтернету в укриттях.
Партнером і виконавцем проєкту виступив БФ «Фонд освітніх ініціатив».
За
підсумками проєкту завершено доставку і триває інсталяція 500 точок
доступу, 50 комутаторів, 200 адаптерів живлення, а також потужних
маршрутизаторів для збільшення швидкості зʼєднання. Ці пристрої
дозволять побудувати сучасну Wi-Fi-6 мережу в бомбосховищах ВНЗ. Одна
точка доступу уможливлює доступ до інтернету для більш ніж 100 студентів
і викладачів. Загалом кількість переданого обладнання Huawei дозволить
забезпечити інтернетом понад 50 тисяч користувачів. За потреби ця
потужність може бути збільшена. В укриттях, які функціонують також як
пункти незламності, інтернетом можуть користуватися і містяни.
«Ми
вдячні компанії «Хуавей Україна» та Фонду освітніх ініціатив за цей
проєкт. На сьогодні співпраця з великими корпораціями, іншими державами,
закладами освіти, громадським сектором є надважливою для забезпечення
безперервності освітнього процесу, у цей складний для України час.
Сподіваюся, це лише початок, і проєкт «Wi-Fi в укриттях» знайде своє
продовження у подальшій співпраці з різними партнерами», — прокоментував
Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти й науки України з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
«Інформаційні
технології та інновації — ключова спеціалізація Фонду освітніх
ініціатив. Ми понад 11 років сприяємо розвитку вітчизняної ІТ-індустрії
та популяризації інновацій як способу мислення. Сьогодні надважливим для
ІТ-освіти є впровадження проєкту «Wi-Fi в укриттях» саме у закладах
вищої освіти, і ми вдячні Міністерству освіти й науки України,
Міністерству цифрової трансформації України та колективу «Хуавей
Україна» за підтримку цієї ініціативи», — зазначила Надія Омельченко,
віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця БФ «Фонд освітніх
ініціатив».
«Безперервний доступ до освіти — один із
пріоритетів Huawei. Наша компанія бере участь в ініціативі «Wi-Fi в
укриттях», оскільки ми добре розуміємо цінність освіти та її вплив на
економічний ландшафт на рівні держави. Сталий навчальний процес вплине
на якісну професійну підготовку майбутніх випускників, котрі
займатимуться відбудовою України», — зазначив Тоні Цао, заступник
директора «Хуавей Україна».
Завершальним етапом проєкту є
навчання технічних фахівців університетів-учасників програми «Wi-Fi в
укриттях» за курсом Huawei HCIA-Datacom щодо налаштування бездротових
рішень Wi-Fi. Тренінг триває з 18 до 22 вересня 2023 року онлайн. Тренер
— провідний вітчизняний фахівець із мережевих технологій Віталій
Мар’яновський, сертифікований тренер Huawei ICT Academy.
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