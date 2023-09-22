22 сентября 2023, 13:45

Почти вся Европа дышит токсичным воздухом, — The Guardian

Выяснилось, что концентрация твердых веществ в воздухе превышает допустимую норму ВОЗ в 2 раза. Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Восточной Европе.

Исследование показало, что всего лишь 2% населения Европы имеют доступ к чистому воздуху.


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