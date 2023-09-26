Касетні ATACMS можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня, - Newsweek

26 сентября 2023, 10:45

За словами колишнього спецпомічника командувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Американського університету в Києві Дена Райса, Штати можуть оголосити про рішення передати Україні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною вже цього тижня.



"Цього тижня, ймовірно, буде схвалено рішення щодо касетних ракет HIMARS", - сказав він Newsweek, посилаючись на "американських осіб, які приймають рішення".