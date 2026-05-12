Російська дронова програма впирається у власну корупцію

12 мая 2026, 10:45

У Росії арештували Юрія Козаренка — колишнього гендиректора компанії «Транспорт будущего», одного з помітних учасників російської програми розвитку безпілотної авіації.



Деталі обвинувачення офіційно поки не розкриті, але сам факт удару по керівнику такого рівня вже показовий: під слідство потрапила людина, яка ще недавно була вбудована в один із флагманських напрямів російського ВПК.

«Транспорт будущего» не був дрібною майстернею. Компанія позиціонувала себе як виробник і оператор безпілотних авіаційних систем, розвивала проєкт у тольяттінській особливій економічній зоні та була пов’язана з ширшою логікою створення російського кластера БпЛА.Російські медіа також нагадують, що Козаренко раніше був радником губернатора Самарської області, а у 2025 році показував Путіну виробничий майданчик із БпЛА. Тобто це кейс не про периферійного підрядника, а про людину з доступом до політичного і промислового рівня.Найцікавіше тут не саме кримінальне провадження, а його контекст. Росія намагається перетворити безпілотники на один із головних промислових пріоритетів війни, але всередині цієї системи постійно спливають старі російські механізми: завищення вартості, непрозорі підряди, конфлікти навколо бюджетів і підміна реального виробництва красивими презентаціями.Поки слідство не розкриє фабулу справи, не можна стверджувати, що саме інкримінують Козаренку. Але сама справа дуже добре лягає в ширшу картину: російський ВПК може швидко мобілізувати ресурси, однак значна частина цієї енергії йде не лише в цехи, а й у внутрішню боротьбу за фінансові потоки.У цій історії важлива проста річ: корупція для російської дронової програми — це не моральна проблема, а військово-технічне обмеження. Коли держава заливає галузь грошима, а на виході частина проєктів перетворюється на кримінальні справи, це б’є по темпу, довірі й реальній серійності.