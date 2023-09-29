Чим відрізняється "модернізований" Shahed-136 від старого "мопеда"?

Двигун. Щоправда, йдеться лише про зміну країни-виробника — можливості MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такі ж самі, як і в попереднього Mado MD550, — зазначає представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик.
За словами офіцера, серед так званих новинок, які дещо відрізняють «старий мопед» від нинішнього — це спосіб виготовлення корпусу. До літа 2023 року військовослужбовці Центру виявляли Shahed-136, який мав цільнолитий корпус. Тоді як «модифікація» має композитний фюзеляж.
Також зазнало змін маркування — візуально спостерігається інший шрифт та серія. Цілком імовірно, що це може мати не скільки виробничий, скільки політичний момент, оскільки в обох випадках росіяни наносять маркування самостійно.
Окрім корпусу, змін зазнав його наповнювач. Якщо раніше використовувалися друковані «соти», то тепер — цілком щільний матеріал, схожий на монтажну піну.
На перший погляд, ця трансформація має косметичний характер. Однак, вона може свідчити про прагнення росіян налагодити серійне виробництво даного БПЛА, — підсумував офіцер.
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