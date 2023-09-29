29 сентября 2023, 13:15

Більше 1 700 дронів відправились на передову

Проект «Армія дронів», яким займається Михайло Федоров передав на фронт чергову велику партію БПЛА.



"Вампіри", "Фенікси", "Пінгвіни", Avenger, Mavic і Matrice, а також секретні моделі, які поки що показувати не можна вже у наших воїнів.

