Глава дипломатії ЄС під час візиту до Києва заявив, що «війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас».
«Під час нашої першої особистої зустрічі з міністром оборони України ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх швидше», - написав він у соцмережі Х.
2 октября 2023, 16:15
ЄС готує довгострокові зобов'язання щодо безпеки для України — Борель
Глава дипломатії ЄС під час візиту до Києва заявив, що «війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас».
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