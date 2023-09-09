Чому всі ми проґавили своє ІТ

9 сентября 2023, 12:44

Ми проґавили. З початку 90-х років всі ми проґавили час, коли треба було розвивати та підтримувати український софт.

Ми проґавили захоплення нашого ринку російськими 1С, Бітріксом та іншими програмами. Поки вони вливали величезні кошти у просування, будували мережу інтеграторів ― ми не звертали увагу на СВОЄ, українське ІТ.

Тепер настав час збирати каміння. За оцінками наших партнерів російськими програмами наразі користується понад 70% українського бізнесу. Треба зробити свідомий і рішучий крок та позбавитися цієї небезпечної залежності. Залежності, за якою стоїть загроза національній безпеці.



Ми маємо чудовий досвід наших предків, які вже одного разу згуртувалися, щоб зупинити чужу експансію. Мова йде про принцип «Свій до свого по своє», який стимулював розвиток українського виробництва і власного бізнесу ― кінець 19 - початок 20-го століття. Прийшла наша черга. І поки наші воїни виборють незалежність на полі бою, маємо допомогти українським ІТ-компаніям відвоювати український IT-ринок.



Ми віримо в потенціал України, в талант та експертизу наших розробників. Будемо підтримувати СВОЄ.ІТ і запрошуємо всіх приєднатися, адже коли українці обєднуються ― вони непереможні.



Дякую компаніям-учасникам, які підтримали ідею створення цього заходу. Дякую команді GigaCloud за ініціативу та організацію.