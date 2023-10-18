18 октября 2023, 9:45

В Белом доме подтвердили, что США предоставили Украине ATACMS до 165 км

Об этом представительница Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон сообщила в комментарии польскому агентству PAP.



По ее словам, ракеты предоставили недавно. Точное их количество США не разглашают.



"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", - заявила Уотсон.

