В Японии создан телевизор, который можно лизнуть и почувствовать вкус еды

18 октября 2023, 13:45

Профессор одного из японских университетов Хомей Мияшита создал прототип экрана телевизора, который может имитировать вкусы различных блюд.

По задумке разработчика, он позволит людям ощутить вкус еды со всего мира, находясь дома у телевизора. Кроме того, такой телеэкран можно использовать для дистанционного обучения поваров и дегустации некоторых блюд.За экраном располагается сложная технология, состоящая из десятка баночек с ароматизаторами, комбинирование которых позволяет воспроизвести вкус практически любого продукта.