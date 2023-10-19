19 октября 2023, 12:45

Украина и Румыния будут вместе делать боеприпасы

Украинское министерство по вопросам стратегических отраслей и минэкономики Румынии подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей.

Речь идет об увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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