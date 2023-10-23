З початку великої війни попит на хмарні рішення збільшився у 7 разів

23 октября 2023, 11:15

Одним із інструментів для бізнесу, який допоміг українським компаніям успішно подолати початок повномасштабної війни й особливо період жовтня 2022 – березня 2023, є використання хмарних сервісів.

Йдеться про рішення, які дозволяють організувати віддалену роботу працівників, а також убезпечують бізнес шляхом перенесення даних і критичної IT-інфраструктури у віртуальне середовище. Про це свідчить статистика компанії Київстар, яка є офіційним партнером Microsoft в Україні.

Київстар наводить такі дані.

1. Від початку повномасштабної війни і по серпень 2023 року споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. Основні піки такого зростання припадали на березень-квітень 2022-го, коли розпочались активні бойові дії. А також — на жовтень-березень 2023-го, коли українці та український бізнес потерпали від блекаутів через ворожі обстріли.

Microsoft Azure – це хмарна платформа Microsoft, яка відкриває практично безмежні технологічні можливості з розміщення та обробки даних у надійно захищених дата-центрах у понад 60 регіонах світу. Це дозволяє створювати резервні безпечні канали передачі даних у віртуальному середовищі.

2. Протягом року, а саме з серпня 2022 по серпень 2023 кількість запитів до Київстар на підключення хмарного продукту Microsoft Office 365 зросла майже втричі.

Це повний пакет інструментів для офісної роботи, який дозволяє у найкоротші строки розгорнути віддалене робоче місце для співробітників із забезпеченням доступу до робочих програм і документів з будь-якого гаджета лише за наявності доступу до інтернету. Зокрема, Microsoft Office 365 доступний українським корпоративним клієнтам Київстар не лише окремою послугою, а й як додатковий бонус для деяких корпоративних тарифів мобільного зв’язку.

«Український бізнес показав неабияку витримку від самого початку повномасштабної війни, особливо під час блекаутів. Цьому сприяла зокрема і доступність інноваційних технологічних рішень, провайдером яких виступає Київстар, — коментує такі дані директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір. — Вважаємо, що використання хмарних технологій стало одним із найважливіших рішень, яке допомогло бізнесу вдало підготуватися до зими і забезпечити роботу в непередбачуваних умовах».

Крім того, хмарні продукти не лише дозволили убезпечити роботу українського бізнесу, а й створюють нові можливості для розвитку, навіть у такій непростій ситуації. Адже архітектура таких рішень дозволяє їх легко масштабувати, добудовувати новими технологічними рішеннями, наприклад, аналітикою великих даних, додає спікер.

Найбільший приріст у використанні хмарних технологій спостерігався серед таких галузей українського бізнесу:

• Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — +183%

• Операції з нерухомим майном — +133%

• Інформація та телекомунікації — +115%

• Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту — +74%

• Будівництво — +63%

• Переробна промисловість — +56%

• Фінансова і страхова галузь — +55%