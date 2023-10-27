27 октября 2023, 11:15

У Німеччині затримали чоловіка який відправляв в РФ двигуни для бойових БПЛА

Загалом він поставив запчастин для військових БПЛА на суму 2 млн. євро.



Серед надісланих компонентів були моделі двигунів, які використовуються в російському безпілотнику «Орлан-10».

