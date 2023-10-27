В Казахстані виставили на продаж радянські винищувачі

Понад сто винищувачів та бомбардувальників радянського виробництва, які нібито не підлягають експлуатації, та авіаційні двигуни виставили в Казахстані на продаж.
На продаж на «умовах ліквідації» виставлено 117 літаків. Переважно це МіГ-31, МіГ-27, МіГ-29 та Су-24, випущені у 1970-х та 1980-х.
У звітах, що публікуються, зазначається, що «об'єкти, що оцінюються, перебувають у непридатному до використання стані внаслідок морального старіння, модернізація їх економічно недоцільна»
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