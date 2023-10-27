27 октября 2023, 15:15

В Казахстані виставили на продаж радянські винищувачі

Понад сто винищувачів та бомбардувальників радянського виробництва, які нібито не підлягають експлуатації, та авіаційні двигуни виставили в Казахстані на продаж.



На продаж на «умовах ліквідації» виставлено 117 літаків. Переважно це МіГ-31, МіГ-27, МіГ-29 та Су-24, випущені у 1970-х та 1980-х.



У звітах, що публікуються, зазначається, що «об'єкти, що оцінюються, перебувають у непридатному до використання стані внаслідок морального старіння, модернізація їх економічно недоцільна»

