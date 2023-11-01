Новая беспроводная мышь Оклик 501MW с 8 кнопками

1 ноября 2023, 10:45

Оклик представляет беспроводную мышь 501MW с эргономичным дизайном для правой руки. Эта стильная и комфортная модель подойдет для работы в офисе, дома и для путешествий.



Новинка обладает хорошо продуманной конструкцией. На корпусе расположено 8 кнопок с внушительным ресурсом до 10 миллионов нажатий. Боковые клавиши «Вперед» и «Назад» пригодятся для перелистывания страниц в браузере, изображений, вкладок и т.д. Кнопка «Свернуть все» позволит мгновенно и без лишних движений свернуть все открытые окна на компьютере.

Прорезиненное фронтальное колесо прокрутки повышает точность управления устройством. Дополнительное боковое колесо для скролла поможет упростить горизонтальную навигацию по веб-страницам, а также по документам и изображениям с увеличенным масштабом.У модели можно настраивать разрешение сенсора. На выбор доступны варианты: 800, 1200, 1600 и 2400 dpi. Таким образом мышь пригодится как для редактирования текста и чтения документов, так и для работы в графических редакторах. Кроме того, ей комфортно пользоваться на мониторах разного размера: от распространенных 24-дюймовых до широкоформатных с разрешением 4K и 8K.Продуманный эргономичный дизайн повышает удобство при использовании Оклик 501MW. Она надежно лежит в руке благодаря ребристому покрытию по бокам. Ножки девайса изготовлены из высококачественного и долговечного тефлона, поэтому устройство плавно и легко скользит по поверхности. Манипулятор оснащен технологией энергосбережения и при бездействии автоматически переходит в спящий режим. Вес модели составляет всего 85 гр.Новинка подключается к ПК или ноутбуку по радиоканалу 2,4 ГГц. Радиус приема сигнала – до 10 м. USB-ресивер убирается в корпус мыши снизу.Для модели 501MW подходят сразу два распространенных типа батареек. Это возможно благодаря необычному двойному отсеку для элементов питания. Манипулятор может работать от одной пальчиковой формата АА или от одной мизинчиковой батарейки формата ААА. Это удобно, когда под рукой есть источник тока только одного формата. На корпусе мыши расположен индикатор заряда батареи.