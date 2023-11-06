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6 ноября 2023, 15:15
На Київщині опалювальний сезон розпочався в усіх громадах
До теплопостачання підключають соціальні об’єкти та житлові будинки. Серед них:
574 дошкільні заклади
595 закладів освіти
495 лікувальних закладів
2543 житлові будинки.
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