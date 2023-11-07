7 ноября 2023, 14:45

Нова пошта оприлюднила результати діяльності за 9 місяців

За підсумками дев'яти місяців 2023 року Нова пошта продемонструвала зростання за всіма операційними та фінансовими показниками.



Компанія доставила 290 млн посилок та вантажів — на 10% більше, ніж за той самий період довоєнного 2021.



Ми інвестували у свій розвиток в Україні 2,4 млрд грн. Ці кошти вклали у будівництво та автоматизацію сортувальних центрів, розвиток IT інфраструктури, відкриття нових відділень, у тому числі на прифронтових та деокупованих територіях. За 9 місяців відкрито 1646 нових відділень та 1800 поштоматів. Таким чином, зараз мережа Нової пошти налічує майже 11 000 відділень та 14 600 поштоматів.



Нова пошта ні на мить не зупиняла комплексну допомогу військовим підрозділам, команді ДСНС — як логістикою, так і закупівлями необхідного у їхній роботі. Також компанія продовжує бути опорою для всіх українців, в тому числі тих, які постраждали від російської агресії. Встановлює укриття для мешканців прифронтових територій, допомагає госпіталям та лікарням, закуповує обладнання для реабілітації поранених, а також виступила меценатом будівництва реабілітаційного центру для захисників.



Щодня у рамках програми “Гуманітарна пошта України” Нова пошта доставляє власним коштом відправлення для військових від благодійних фондів та волонтерів. За 9 місяців цього року ми доставили вже 600 тис. таких відправлень для 1780 фондів. Разом із закупівлями для ЗСУ, відрахуваннями на проєкт “Запакуй небо — прокачай ППО” та іншою допомогою сума наших інвестицій у перемогу у цьому році склала 989 млн грн.



Протягом усіх 9 місяців Нова пошта працювала з прибутком. Чистий дохід компанії склав 25,748 млрд грн, операційний прибуток 2,739 млрд грн, чистий прибуток — 3,208 млрд грн. Компанія сплатила 6,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. А загальна кількість податків та зборів, перерахованих до бюджетів усіх рівнів групою компаній, склала 7,8 млрд грн.

