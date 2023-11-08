8 ноября 2023, 13:15

Оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу можно будет в "Дії"

Как это будет работать, объяснил глава Минцифры Михаил Федоров:



у обоих родителей должна быть "Дія",

один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении подписью,

данные автоматически вносятся в Госреестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.



Важно: услуга будет бесплатной!



В то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

