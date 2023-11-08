8 ноября 2023, 13:15

Оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу можно будет в "Дії"

Как это будет работать, объяснил глава Минцифры Михаил Федоров:

у обоих родителей должна быть "Дія",
один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении подписью,
данные автоматически вносятся в Госреестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.

Важно: услуга будет бесплатной!

В то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.
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