Оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу можно будет в "Дії"

Как это будет работать, объяснил глава Минцифры Михаил Федоров:
у обоих родителей должна быть "Дія",
один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении подписью,
данные автоматически вносятся в Госреестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.
Важно: услуга будет бесплатной!
В то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.
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