Уряд Словаччини не схвалив пакет військової допомоги Україні на 40,3 млн євро

9 ноября 2023, 8:45

Цей пакет повинен був складатися з 4 мільйонів одиниць патронів калібру 7,62 мм; 5172 одиниць снарядів великого калібру до гармати калібру 125 мм, 140 ракет для ЗРК «Куб», 8 мінометів та 1200 мін.