Уряд Словаччини не схвалив пакет військової допомоги Україні на 40,3 млн євро

Цей пакет повинен був складатися з 4 мільйонів одиниць патронів калібру 7,62 мм; 5172 одиниць снарядів великого калібру до гармати калібру 125 мм, 140 ракет для ЗРК «Куб», 8 мінометів та 1200 мін.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
Razer модернизирует мышки с помощью функций беспроводного управления 8000 Гц
- Железо | Сегодня, 12:45
Новый прогресивный саундбар SVEN SB-2040A
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Новые беспроводные гарнитуры A4Tech Fstyler BH220 и BH350C
- Технологии | Сегодня, 11:45
Мощі святих у Києво-Печерській Лаврі перевірять на справжність
- Железо | Сегодня, 11:15
DIGMA PRO Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD
- Технологии | Сегодня, 10:45
Продавців авто, які "скручують пробіг" будуть штрафувати на 17 тис. грн.
- Технологии | Сегодня, 10:15
Сенат США заблокував законопроект про окрему від України допомогу Ізраїлю
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Єврокомісія офіційно дала "зелене світло" переговорам про вступ України до ЄС
- Интернет | Сегодня, 9:15
Українці зможуть отримати грошову допомогу для вивчення англійської, - Федоров
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 12:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 20 (2023) - ТОП найбільш знакових новин від EcoFlow
- Обзоры | Позавчера, 13:16
RIVACASE 7643 - "військова" сумка для подорожей і не тільки
- Фотогалереи | 6 ноября, 12:38
Північне сяйво "Аврора"
- Интервью | 1 ноября, 23:38
Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій
- Фотогалереи | 30 октября, 21:43
Розпочинається черговий тренінг українських фахівців на ППО "Patriot"
- Фотогалереи | 28 октября, 8:35
Начались военные учения сухопутных войск ВС Ирана
- Фотогалереи | 22 октября, 18:03
Гра Marvel’s Spider-Man 2 з українськими локаціями
- Фотогалереи | 22 октября, 17:58
Ракетный комплекс "Амулет" на шасси внедорожника HMMWV
- Фотогалереи | 18 октября, 14:32
Штучний інтелект показав Київ майбутнього
Популярные новости
- Технологии | 6 ноября, 12:15
"Укроборонпром" освоїв виробництво FPV-дронів 5.00
- Технологии | 6 ноября, 9:45
Мікроінвертор EcoFlow PowerStream вже офіційно доступний в Україні 5.00
- Бизнес | Вчера, 23:44
Binance Pay оголошує про партнерство з фінтех проєктом CardB 5.00
- Бизнес | 6 ноября, 8:45
Аналітичний звіт Binance за жовтень 2023: позитивні зміни на крипторинку 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Razer модернизирует мышки с помощью функций беспроводного управления 8000 Гц 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
Новый прогресивный саундбар SVEN SB-2040A 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Новые беспроводные гарнитуры A4Tech Fstyler BH220 и BH350C 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Мощі святих у Києво-Печерській Лаврі перевірять на справжність 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
DIGMA PRO Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD 0.00