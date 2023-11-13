13 ноября 2023, 8:45

В Ісландії виверження вулкану - влада розпочала евакуацію

Влада в Ісландії оголосила надзвичайний стан, а також розпорядилася евакуювати тисячі жителів міста Гріндавік на південному заході країни через загрозу виверження вулкана — Sky News.

