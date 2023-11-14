Фінляндія виступає за передачу російських заморожених активів Україні

Міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо напередодні міжнародної виставки з відбудови України у Варшаві під назвою «ReBuild Ukraine Powered by Energy» заявив, що його країна повністю виступає за використання російських заморожених активів на користь України.
Зокрема, за передачу їх Києву на власні потреби.
Також Тавіо зазначив, що Гельсінкі приймають активну участь у розробці майбутнього плану відбудови України. За його словами, план передбачає два етапи. У першому акцент буде ставитись на велику участь приватного сектору, а у другому на більш широку підтримку.
Понад це, Фінляндія буде активно допомагати Україні під час зими, оскільки очікує повторних російських ракетних ударів по інфраструктурі. Країна вже виділила 2,1 млрд євро на підтримку України, 1,4 з яких на оборону.
Гельсінкі рішуче підтримують й вступ України до ЄС. Міністр обіцяє повну підтримку нашої країни на шляху до євроінтеграції. За його словами, Фінляндія приємно вражена результатами Києва у реформах та очікує подальшого прогресу.
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