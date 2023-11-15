15 ноября 2023, 8:15

Міністр оборони Польщі пообіцяв створити найсильнішу армію Європи

Путін сприймає лише силові аргументи. Тільки чіткий сигнал про те, що Військо Польське зможе самостійно захистити свою територію, зупинить РФ від подальшої експансії на захід», – написав Блащак у Twitter.

