Міністр оборони Польщі пообіцяв створити найсильнішу армію Європи

Путін сприймає лише силові аргументи. Тільки чіткий сигнал про те, що Військо Польське зможе самостійно захистити свою територію, зупинить РФ від подальшої експансії на захід», – написав Блащак у Twitter.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 13:45
Київстар зібрав 1,5 млн грн на розмінування
- Технологии | Сегодня, 13:15
В новому пакеті допомоги від Німеччини танки Leopard 1A5
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Спалах скарлатини - школи оголосили карантин
- Связь | Сегодня, 12:45
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире
- Железо | Сегодня, 12:15
Lenovo анонсувала ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO
- Интернет | Сегодня, 11:45
Binance анонсує offline Super MeetUp у Львові
- Бизнес | Сегодня, 11:15
У Раді директорів Київстар Майк Р. Помпео
- Технологии | Сегодня, 10:45
Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків — МВС
Последние материалы
- Обзоры | 12 ноября, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
- Аналитика | 10 ноября, 9:12
Ігрові столи Cougar – 12 моделей, серед яких ви точно знайдете свою
- Аналитика | 8 ноября, 12:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 20 (2023) - ТОП найбільш знакових новин від EcoFlow
- Обзоры | 7 ноября, 13:16
RIVACASE 7643 - "військова" сумка для подорожей і не тільки
- Фотогалереи | 6 ноября, 12:38
Північне сяйво "Аврора"
- Интервью | 1 ноября, 23:38
Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій
- Фотогалереи | 30 октября, 21:43
Розпочинається черговий тренінг українських фахівців на ППО "Patriot"
- Фотогалереи | 28 октября, 8:35
Начались военные учения сухопутных войск ВС Ирана
- Фотогалереи | 22 октября, 18:03
Гра Marvel’s Spider-Man 2 з українськими локаціями
Популярные новости
- Связь | Сегодня, 13:45
Київстар зібрав 1,5 млн грн на розмінування 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
В новому пакеті допомоги від Німеччини танки Leopard 1A5 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Спалах скарлатини - школи оголосили карантин 0.00
- Связь | Сегодня, 12:45
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Lenovo анонсувала ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
Binance анонсує offline Super MeetUp у Львові 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
У Раді директорів Київстар Майк Р. Помпео 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків — МВС 0.00