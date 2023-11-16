Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone не только из App Store

16 ноября 2023, 13:15

Функция будет работать исключительно в европейских странах, а сама Apple будет тщательно следить за конфиденциальностью и безопасностью пользователей.



Всё из-за требований нового закона Антимонопольного комитета ЕС о цифровых рынках, принятому осенью 2022 года.