20 ноября 2023, 12:15

Финляндия направляет в Украину 20-й пакет военной помощи

Стоимость пакета составляет около €100 млн. Минобороны страны из соображений безопасности не разглашает содержание пакета, способ и сроки его доставки.



Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подчеркнула, что страна продолжит помогать Украине, потому что "на кон поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности в текущем десятилетии".



С начала полномасштабного вторжения рф Финляндия предоставила Украине помощи на €1,5 млрд.

