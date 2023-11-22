Названы самые безопасные страны мира для путешествий

22 ноября 2023, 13:45

Рейтинг составила известная американская компания Berkshire Hathaway Travel Protection, занимающаяся страхованием путешествий.

Как сообщает Express, возглавила рейтинг Канада, потеснив традиционных лидеров Исландию и Норвегию.

Страховщики ориентировались на опрос путешественников, "Глобальный индекс миролюбия" и данные рейтингов безопасности путешествий Госдепартамента США.



Канада оказалась на первой строчке благодаря малому количеству совершаемых там насильственных преступлений. Страна была признана самой безопасной по уровню террористических угроз, а также для женщин и путешественников ЛГБТК+.



Второе место в рейтинге досталось Швейцарии. Третью строчку заняла Норвегия.